Morata-Real aria di addio: il Chelsea in pole

Passi in avanti per il passaggio di Alvaro Morata al Chelsea. Il goleador spagnolo del Real Madrid è la prima scelta dei Blues per l’estate. Contatti già avviati da qualche settimana tra le parti e riannodati nelle ultime ore. Lo scarso utilizzo da parte di Zidane alla base del desiderio di Alvaro di lasciare Madrid in estate. Il Chelsea l’aveva corteggiato a lungo già la scorsa estate prima che si materializzasse la recompra da parte dei Blancos. E Conte è pronto a riabbracciare Morata, solo sfiorato per pochi giorni – dopo averne avallato e caldeggiato l’acquisto – ai tempi della Juventus…