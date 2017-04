Mou apre al ritorno del Chicharito: “Gran giocatore. Con noi sarebbe già a quota 20 gol”

“Io penso che Hernandez avrebbe facilmente segnato già 20 gol, anche entrando dalla panchina negli ultimi 10 o 20 minuti di gara”. Queste le parole dette da Josè Mourinho, nelle quali sembrerebbe ribadire (implicitamente) l’errore del Manchester United di vendere Javier Hernandez. Lo Special One, che già in passato aveva criticato la decisione dei Red Devils di lasciar partire Di Maria e Welbeck, potrebbe ora, secondo i colleghi inglesi del The Sun, tornare alla carica per il giocatore messicano. Con 12 gol in 33 presenze stagionali, il ‘Chicharito’ si sta rivelando una pedina fondamentale per il Bayer Leverkusen che, per lasciarlo andare, potrebbe chiedere una cifra importante.