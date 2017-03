Mourinho allontana Neymar: “Un club come il Barça non può perderlo. Un suo arrivo è impossibile…”

Neymar al Manchester United? “Impossibile!”. Intervistato da “Espn Brazil”, Jose Mourinho ha provato a spegnere le voci di mercato che da qualche settimana circolano insistentemente in Inghilterra e che vorrebbero un approdo dell’attaccante verdeoro proprio alla corte dello Special One. “Neymar rappresenta il futuro del Barcellona: prenderlo sarebbe impossibile. Un club come il Barça non può perderlo, e non lo farà. Sarebbe come rompere una cassaforte, cercare di prenderlo sarebbe assurdo. Ha una clausola altissima e poi ha un contratto fino al 2021”. Niente da fare dunque, O’Ney in quel di Manchester non può arrivare. Il “concreto e pragmatico” Mourinho (come lo stesso Special One ha pensato di definirsi, ndr) non ha lasciato spazio all’immaginazione. “Dato che ha 30 anni, sarebbe più facile prendere Messi”, ha poi aggiunto il portoghese. Pura verità o mera pretattica, in attesa di rivelare le proprie carte? Quando a parlare è Jose Mourinho, è sempre lecito aspettarsi di tutto…