Mourinho non molla Neymar, pronta un’offerta indecente per portarlo allo United

Si prospetta una trattativa molto interessante quella che, secondo il “Daily Star”, vede protagonisti il Manchester United e il Barcellona. Infatti il tecnico dei “Red Devils” José Mourinho sarebbe molto interessato ad acquisire il fuoriclasse azulgrana Neymar che, dopo essere arrivato in Catalogna nel 2013, sembrerebbe prossimo a cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Per il venticinquenne attaccante cresciuto nel Santos il tecnico di Setubal sarebbe disposto a spendere circa 200 milioni di euro.