Müller è intoccabile! In estate il Bayern ha rifiutato 100 milioni dal Manchester United

Anche nel calcio moderno, dove a farla da padrone è il re denaro, c’è ancora chi crede nelle bandiere. Il vice direttore esecutivo, nonché gestore delle finanze, del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha rivelato alla “Bild” che il club bavarese ha ricevuto in estate un’offerta da 85 milioni di sterline (100 milioni di euro al cambio) per Thomas Müller da parte del Manchester United, offerta che non è nemmeno stata presa in considerazione dai campioni di Germania. Müller è considerato un intoccabile in Baviera e neppure la cifra monstre offerta dai Red Devils è riuscita a far tremare le gambe al club di Monaco. Mourinho era pronto a fare di tutto per portare il tedesco a Manchester ma il Bayern non ha mai pensato di cedere un giocatore che, nonostante attualmente stia attraversando una delle stagioni più sottotono della sua carriera, rimane, dopo Lahm, la vera bandiera del club. Un atto d’amore che ha dimostrato come anche nel calcio moderno, governato dal re denaro, a volte il senso d’identità e appartenenza vale più di centinai di milioni.