Nel passato tanta Italia, nel futuro…il Sion. Behrami vuole tornare “a casa” ma per farlo dovrà abbandonare Mazzarri

Nel passato tanta Italia, nel futuro…il Sion. Valon Behrami nel Belpaese è cresciuto come calciatore e come uomo, destreggiandosi tra Serie A e Serie B con indosso le maglie di Genoa, Hellas Verona, Lazio, Fiorentina e Napoli ma in estate potrebbe tornare “a casa”, nella sua amata Svizzera. Il centrocampista elvetico, attualmente alle dipendenze di Walter Mazzarri al Watford, all’età di 31 anni inizia a nutrire una certa nostalgia nei confronti del paese natio e per questo motivo, come riportato dal “Sun”, in estate potrebbe firmare con il Sion. Christian Costantin, presidente del club situato nel Canton Vallese, ha ammesso di aver iniziato ad intrattenere dei contatti con il campione svizzero a partire da quest’inverno, nutrendo il desiderio di acquistare Behrami nella prossima sessione di calciomercato: “Mio figlio Barthelemy, nonché nostro direttore sportivo, ha già avuto diversi incontri con il giocatore. Il fatto che [Behrami] sia sotto contratto con il Watford fino al 2018 non è un problema. C’è una clausola che gli permette di lasciare il club presto”.