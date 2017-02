Non solo Allegri. In Inghilterra calano il poker per la panchina di Wenger

Non solo Allegri. Il tecnico juventino è stato accostato con insistenza all’Arsenal negli ultimi giorni ma secondo il “Daily Mirror” l’italiano non sarebbe l’unico allenatore attualmente visionato dai Gunners per capire a chi affidare la panchina di Wenger a fine stagione. Il francese sembra ormai destinato a salutare il club al quale è rimansto legato negli ultimi 20 anni ma l’arrivo di Allegri potrebbe essere non più così scontato. Difficilmente la Juve sceglierà di privarsi a cuor leggero dell’ex Milan ed ecco che allora l’Arsenal starebbe sondando anche altre piste in Germania e in Francia. Oltre allo juventino infatti i candidati sarebbero il tecnico del Borussia Dortmund Tuchel, Schmidt del Bayer Leverkusen e Jardim del Monaco. Un poker di allenatori per decidere chi sarà il dopo Wenger.