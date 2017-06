Non solo Las Palmas…nel futuro di Cerci spunta l’Olympiakos

Sbarcato nell’estate del 2014 in quel di Madrid per farsi largo “nel calcio che conta”, Alessio Cerci non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista nell’Atletico del Cholo e, dopo i prestiti al Milan e al Genoa, si avvicina una nuova avventura estera per l’attaccante italiano. Accostato con insistenza al Las Palmas, dove l’ormai prossimo tecnico De Zerbi vorrebbe fare di lui uno dei simboli della propria squadra, per Cerci si sono aperte anche le porte per un possibile approdo in Grecia, dove, secondo quanto riportato da “As”, l’Olympiakos sarebbe pronto ad offrirgli un contratto. Nelle terra dei filosofi e della mitologia, l’ex Toro potrebbe ritrovare quella pace interiore utile a riacquisire fiducia nei propri mezzi, dimostrando a chi non ha creduto in lui di poter essere ancora quel magnifico giocatore ammirato dai tifosi granata nella sua esperienza a Torino sotto la gestione Ventura.