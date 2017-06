Nuova avventura per Zidane Jr. Firma con l’Alaves in stile Morata…

Nuova avventura per Enzo Zidane. Il figlio 22enne del tecnico campione d’Europa ha firmato un triennale con il Deportivo Alaves, salutando le giovanili del Real Madrid dopo oltre 10 stagioni in camiseta blanca. Il Real ha però voluto inserire nel contratto del giovane francese una clausola per il diritto di recompra, come fatto a suo tempo con la Juventus nell’affare Morata.