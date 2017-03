Ozil rivela: “Bundesliga? Vorrei tornarci… “

“Molte persone della mia famiglia, mia madre in particolare, sarebbero contente se fossi più vicino a casa”. Queste le parole di Mesut Ozil, giocatore dai piedi educati in forza all’Arsenal, dette ai colleghi di SportBild, ai quali ha fatto intendere che non può escludere un ritorno alla Bundesliga in futuro. Il giocatore, sotto contratto con i Gunners fino al 2018, ha inoltre ammesso che, nonostante sia contento di giocare per la sua attuale squadra, non ha ancora preso decisioni definitive per la sua carriera e che quindi tutto resta ‘aperto’.

Stefano F. Brambilla