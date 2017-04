Il procuratore di Griezmann: “Non c’è solo lo United. Chi lo vuole prepari 100 milioni”

Il futuro di Antoine Griezmann potrebbe essere lontano da Madrid ma secondo Eric Olhats, procuratore del giocatore, non è così scontato che il francese approdi al Manchester United. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Olhats a “Rmc”, anche altri top club europei avrebbero iniziato a sondare il terreno, volenterosi di strappare l’attaccante al Cholo Simeone: “Chelsea, Manchester City, Barcellona e Real Madrid hanno bussato alla porta per sapere com’è la situazione intorno al mio assistito”. L’agente di Griezmann ha però specificato che il Real Madrid sarebbe in ogni caso tagliato fuori da ogni trattativa dal momento che tra i Blancos e l’Atletico vige un patto per cui nessuno dei due club può strappare ai rivali un giocatore. Olhats ha tenuto poi a precisare che su Griezmann è sempre presente una clausola da 100 milioni di euro e che i Colchoneros non hanno alcuna intenzione di fare sconti a nessuno. Chiunque voglia l’attaccante francese dovrà dunque mettere sul piatto un’offerta a tre cifre!