Pastore allontana la Cina: “Non voglio lasciare il PSG”

Javier Pastore è a Parigi ormai da qualche anno. Ma se qualcuno volesse portarlo via dall’ombra della Tour Eiffel, lui declinerebbe gentilmente le varie offerte, nonostante il limitato minutaggio riservatogli da Blanc prima ed Emery ora. Il trequartista è stato infatti già corteggiato da diverse squadre cinesi (Tianjin su tutte) e inglesi, ma in un’intervista a ESPN ha voluto confermare e ribadire che un eventuale trasferimento non è in programma: “In passato volevo cambiare squadra ogni due o tre anni per provare esperienze nuove e lottare per nuovi obiettivi. Ora invece faccio fatica a pensare ad un addio al Paris Saint-Germain”. L’ex Palermo resterà al Parco dei Principi per molto tempo ancora.