L’ex Gunner Paul Merson: “Wenger per un altro anno e poi spazio a Vieira”

“Il mio istinto mi dice che Wenger rinnoverà per un altro anno e non sarei sorpreso se dopo dovesse arrivare Vieira”. Niente futuro sulla panchina dell’Arsenal dunque per Massimiliano Allegri, o almeno questo è il pensiero di Paul Merson, ex stella dei Gunners dalla seconda metà degli anni ’80 a fine anni ’90. A Londra Merson ha vinto tutto, 2 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega e 1 Community Shield, oltre che una Coppa delle Coppe, e nell’ambiente Arsenal è considerato un ex di spicco. Ecco allora che le sue parole, rilasciate ai microfoni di “Sky Sports Uk”, hanno subito attirato l’attenzione di diversi tabloid inglesi i quali si sono precipitati a riportare la previsione dell’ex centrocampista inglese: “Non sarei sorpreso se Wenger accettasse il rinnovo per un anno e poi l’Arsenal affidasse la panchina a Vieira. Porterebbe una mentalità vincente, essendo una leggenda (dati i suoi gloriosi trascorsi in maglia Gunner) che concede alcune libertà ai giocatori. Penso che farebbe giocare questa squadra nella maniera in cui lui giocava le partite, il che sarebbe ciò di cui il club ha bisogno”. Ma quale Allegri? Meglio “sopportare” Wenger ancora per un anno per poi regalare la panchina al grande ex Vieira, parola di Paul Merson…