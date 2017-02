Pep, senti Yaya Toure: “Posso giocare per altri cinque anni. Scommettiamo?”

Dopo la pace fatta con Pep Guardiola, Yaya Toure ha garantito prestazioni di livello ad un Manchester City in crisi di risultati. Il suo apporto a centrocampo mantiene la qualità di sempre, e la squadra ha più equilibrio nel cambio di manovra da difensivo a offensivo e viceversa. L’ivoriano, in scadenza di contratto, si sente ancora giovane e promettente, e, in dichiarazioni rilasciate al Mirror, assicura al suo tecnico e a tutto l’ambiente Citizen di poter continuare a tenere il livello alto per diverso tempo ancora: “Posso giocare così ancora cinque anni. Non mi credete? Ok, facciamo una scommessa”. Guardiola, chiamato a svecchiare la rosa del City, starebbe valutando attentamente l’opzione rinnovo per l’africano ex Barcellona, visto e considerato che reputa fondamentale l’esperienza dei veterani all’interno di un ambiente giovane che annovera, tra gli altri, talenti come Sane, Sterling, Gabriel Jesus e Stones.