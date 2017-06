Pepito Rossi saluta il Celta Vigo: “Voglio giocare in Europa ma non tornerò al Celta…”

Finisce l’avventura di Giuseppe Rossi al Celta Vigo dopo un solo anno in prestito dalla Fiorentina. A dare l’addio al club è stato lo stesso attaccante italiano, il quale intervistato da “As” ha voluto parlare del suo futuro: “Ho già preso una decisione, non tornerò al Celta Vigo. Voglio continuare a giocare in Europa ma lo farò con un’altra squadra”. Pepito rientrerà dunque alla Fiorentina, club con il quale però difficilmente giocherà la prossima stagione.