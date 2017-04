PFA Team of the Year: domina il Chelsea di Conte, Ibra e Sanchez esclusi illustri

Come ogni anno è stata resa pubblica la formazione “PFA Team of the Year”, premio che viene assegnato ai migliori undici giocatori di Premier League, Championship, League One e League Two nell’intento di creare la formazione ideale con i calciatori di questi campionati. A dominare la Top 11 dell’annata 2016/17 sono stati il Chelsea di Antonio Conte e il Tottenham di Mauricio Pochettino, i quali si sono aggiudicati ben otto degli undici posti disponibili. Gli Spurs premiati sono stati i due terzini Walker e Rose e le due stelle del team, ovvero Dele Alli e Harry Kane, mentre ad aggiudicarsi il premio per i Blues sono stati i centrali difensivi Cahill e David Luiz, l’acquisto estivo Kanté e ovviamente Eden Hazard. A completare la Top 11 sono stati il capocannoniere della Premier Lukaku, il centrocampista del Liverpool Mane e l’estremo difensore dello United De Gea. A far scalpore sono state le due illustri esclusioni di Alexis Sanchez e Zlatan Ibrahimovic, i quali rimangono però in lizza per il premio di “PFA Player of the Year”.