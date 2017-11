Dal Portogallo: Gabigol-Benfica, la rottura è totale

Secondo quanto riferito da “A Bola” Gabriel Barbosa non rientrerebbe più da tempo nei piani del Benfica. Continua la parentesi sfortunata del centravanti ex Inter, che sembrerebbe già con le valigie in mano in vista della prossima sessione di mercato. Emblematico anche l’accaduto nell’ultimo match disputato dal club portoghese: Gabigol ha riscaldato ancora una volta la panchina senza neanche riscaldarsi per un possibile ingresso in campo.