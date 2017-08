Dal Portogallo: Sporting Lisbona su Gabigol

Secondo quanto riferito da “A Bola” l’attaccante dell’Inter Gabigol sarebbe finito nel mirino dello Sporting Lisbona. Il centravanti brasiliano non ha trovato abbastanza spazio con i nerazzurri durante la scorsa stagione ed una sua partenza sembrerebbe scontata. I media portoghesi danno già per fatto l’affare, con il giocatore che si prepara ad affrontare una nuova avventura per dimenticare la parentesi italiana.