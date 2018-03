Psg, fallimento da 400 milioni. Rivoluzione in arrivo?

Dopo aver perso il doppio confronto nell’ottavo di finale di Champions League con il Real Madrid il Psg vede svanire ancora una volta il sogno di trionfare sul tetto più alto d’Europa. Sebbene quest’estate Al-Khelaifi abbia speso fior di milioni per comprare superstar del calibro di Neymar e Mbappé il campo ha dato un altro verdetto, che assomiglia quasi ad un boccone amaro da digerire. Pochi sprazzi di calcio quelli della squadra “sceicca”, quasi impaurita di fronte ad un carro armato cinico ed efficace come quello madridista, perfetto nel saper colpire e nel distruggere un palazzo placcato d’oro come quello di Emery (adesso finito nel ciclone). Le cifre spese testimoniano la debacle assoluta dei parigini.

GLI ACQUISTI – Nell’estate del 2017 suona come un terremoto il passaggio di Neymar dalla Catalogna alla capitale francese: 222 milioni nelle casse dei Blaugrana per avere forse uno dei giocatori più forti del pianeta, mancato nell’appuntamento più importante della stagione. Una somma da capogiro, adesso trasformatasi in una beffa vista l’assenza del brasiliano nel match più importante della stagione. Un altro flop in terre europee è sicuramente quello di Kylian Mbappé: il giocatore passa dal principato di Monaco all’atmosfera ricca di pressioni come quella della Tour Eiffel. 180 milioni per il giovane transalpino, forse ancora troppo acerbo per cimentarsi contro i Galacticos. Da Mbappé fino ad arrivare a Dani Alves: il terzino lascia la Juve dopo la finale persa a Cardiff con l’intenzione di conquistare la coppa dalle grandi orecchie con la formazione del Parco dei Principi. Preso a costo zero si rivela anche lui una carta sbagliata su cui puntare: soffre Marcelo all’andata dimostrandosi forse quel lontano parente del giocatore visto al Barcellona sotto la guida di Guardiola. Dopo i trasferimenti record per un totale di 402 milioni di euro adesso scatta l’ennesima rivoluzione: Emery sotto inchiesta, forse incapace di saper gestire un collettivo con tante individualità.

E ADESSO? – Con Emery finito sul banco degli imputati ora comincia il toto-allenatore: avanzerebbero i nomi di Conte, Mourinho e Pochettino, per quella panchina ormai pesante viste le ambizioni della dirigenza. L’atmosfera a Parigi non è ovviamente tra le più serene con Al-Khelaifi chiamato ancora una volta forse a cacciare fuori i soldi dal portafoglio per assicurare ai tifosi il giusto condottiero per le sfide che verranno. C’è chi critica il progetto, chi punta il dito contro l’allenatore, ma di fronte ai milioni sborsati sorgono adesso gli interrogativi per tutti gli appassionati del calcio. Il cambiamento è alle porte, per una squadra ricca in termini di risorse ma povera dal punto di vista tattico.