Radamel Falcao dalla Francia tiene viva la pista cinese: “Mai dire mai…”

Non sembra esserci pace per i tifosi del Monaco che, dopo le scottati dichiarazioni rilasciate dal loro idolo e capitano Radamel Falcao, sembrano destinati a trovare un nuovo beniamino. Infatti il trentunenne centravanti colombiano ai microfoni di “CNN France” ha aperto ad un trasferimento nel ricco campionato cinese: “Ad ora ho rifiutato per tre volte la Cina perchè ho degli obbiettivi in Europa, ma in futuro potrebbe essere un occasione, mai dire mai…”. Il bomber ex Porto e Atletico Madrid infatti dopo essere tornato a segnare con una certa continuità, 25 gol in 34 presenze stagionali, è nuovamente al centro delle trattative di mercato più facoltose e chiacchierate, pertanto il suo futuro potrebbe essere lontano da Montecarlo.