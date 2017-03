Real Madrid-Man. City, contatto! Si va verso un clamoroso scambio Aguero-Isco

Se la notte porta consiglio, una cena tra presidenti può portare ad una trattativa. Secondo quanto riportato dall’autorevole France Football Florentino Perez non avrebbe mai abbandonato l’idea di portare Sergio Aguero al Real Madrid, e nella presunta cena tenutasi con il presidente del Manchester City, in occasione della sfida con il Monaco, i due avrebbero parlato di un clamoroso scambio: El Kun passerebbe ai Blancos in cambio di Isco che raggiungerebbe i Citizens di Guardiola. Entrambi i giocatori risulterebbero da tempo intenzionati a cambiare aria e questo accordo tra le società potrebbe soddisfare i loro desideri.