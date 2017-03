Dall’Inghilterra: Real Madrid, Morata più soldi per Hazard

Eden Hazard è l’oggetto del desiderio Blancos da ormai diverso tempo. Il fenomeno belga non ha mai smesso di essere l’obiettivo numero uno del Real Madrid che ora – secondo i colleghi del Sun – sarebbe pronto ad un’offerta importante per portarlo in Spagna. Le Merengues sarebbero infatti pronte a cedere Alvaro Morata più un lauto conguaglio economico per strappare l’attaccante al Chelsea, sperando di far perno sul debole di Conte per l’attaccante spagnolo ex Juventus.