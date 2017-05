Rivoluzione PSG: Mancini in pole per sostituire Emery? Intanto Inter e Juve osservano Verratti

Con la recente sconfitta del PSG ad opera del Nizza, il futuro di Unai Emery sembrerebbe essere più in bilico che mai. La società parigina avrebbe già iniziato a cercare un sostituto del tecnico spagnolo. Secondo diverse fonti francesi, il club del Parco dei Principi avrebbe individuato in Roberto Mancini un possibile erede di Emery: l’ex manager dell’Inter sembrerebbe molto interessato a sedersi sulla panchina parigina. Il club di Al Khelaifi non sembrerebbe essere attivo solo sul fronte allenatori: il centrocampista del Monaco Bakayoko pare infatti essere diventato l’obiettivo numero uno in vista della prossima sessione di mercato. L’arrivo del classe ’94 potrebbe innescare un vero e proprio domino, con Marco Verratti che allora non sarebbe più considerato una pedina incedibile nello scacchiere tattico della società francese. Inter, Juventus e Barcellona starebbero già monitorando con molta attenzione la situazione del centrocampista ex Pescara e, qualora dovesse essere realmente messo fra i cedibili, sarebbero pronte a lanciare un’offensiva per strapparlo ai parigini.