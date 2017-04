Roma, te lo ricordi Kjaer? Klopp lo vuole al Liverpool

Il Liverpool, in vista della prossima stagione, avrebbe deciso di migliorare il proprio reparto difensivo. Secondo i colleghi del Daily Express, tra i vari candidati al vaglio della dirigenza Reds, spiccherebbe il nome di Simon Kjaer. L’esperto difensore centrale, attualmente in forza al Fenerbahçe, sarebbe stato espressamente richiesto da Jurgen Klopp. Per il giocatore, che ha dei trascorsi in Serie A avendo militato prima nelle fila del Palermo e poi (in prestito) in quelle della Roma, senza convincere però la società capitolina a confermarlo, il club inglese sarebbe pronto ad offrire una cifra vicina ai 20 milioni di euro.