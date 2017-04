Ronaldinho in Premier League, un sogno che Chelsea e Man United non sono mai riusciti a realizzare! Lo ha rivelato il Gaucho…

A Stamford Bridge realizzò un gol impossibile, una rete che ancora oggi tutti i supporters dei Blues accorsi quel giorno allo stadio per assistere al match tra il loro Chelsea e il Barcellona hanno ben fissato nella mente e che difficilmente potranno dimenticare. E pensare che per quegli stessi supporters lui avrebbe anche potuto giocare…ebbene sì, Ronaldinho al Chelsea, un colpo di mercato mancato, come ha recentemente raccontato lo stesso Gaucho. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine britannico “Four Four Two”, Ronaldinho ha spiegato di essere stato molto vicino a un approdo in Premier League, quando proprio il Chelsea provò a strapparlo al Barcellona. “Non mi pento di non aver giocato in Premier League anche se sarebbe potuto essere qualcosa di speciale, dato che è un campionato fantastico. Il Chelsea provò a ingaggiarmi un anno, quando anche altri club inglesi erano molto interessati a me”. Ronaldinho scelse però di rimanere al Barcellona, dove tra il 2003 e il 2008 grazie al suo talento conquistò i cuori di tutti i calciofili, oltre che 2 Liga, 2 Supercoppe di Spagna ma soprattutto 1 Champions League e 1 Pallone d’Oro. Oltre al Chelsea, a volerlo fortemente era il Manchester United di Sir Alex Ferguson, disposto ad offrirgli un posto in rosa subito dopo aver ceduto David Beckham al Real Madrid, ma anche in quel caso Ronaldinho e i Blaugrana non se la sentirono di dividere le proprie strade. Manchester City, Balckburn Rovers, Qpr e Stoke City gli altri club che negli anni hanno sognato di portare il brasiliano in Inghilterra. Trattative di mercato volute ma mai concluse positivamente. Ronaldinho in Premier League, il sogno inglese che né Chelsea né Manchester United sono mai riusciti a realizzare.