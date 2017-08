Ronaldinho non ha dubbi: Coutinho è l’uomo giusto per sostituire Neymar

Dybala? Mbappe? Dembele? Assolutamente no! L’unico sostituto di Neymar al Barcellona può essere Philippe Coutinho, e se a dirlo è un certo Ronaldinho non c’è che da fidarsi. “Ho giocato sia al Barcellona che al Psg e ormai posso dire che sono allo stesso livello. Al mondo ci sono pochissimi calciatori che possono sostituire Neymar e uno di questi per me è sicuramente Coutinho! Certo, sapendo quanto è stato pagato Neymar dal Psg, non credo che il Liverpool lascerà partire il brasiliano a un prezzo basso”. Queste le parole rilasciate dall’ex Milan e riportate dal “Daily Mirror”, parole che suonano come una vera e propria investitura nei confronti dell’ex nerazzurro Coutinho, considerato dal Gaucho l’uomo giusto per far dimenticare in fretta O Ney in quel di Barcellona.