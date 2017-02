Rooney è il Re della Premier! Ma quanti Paperoni in uscita dall’Inghilterra!!! Ecco la lista dei più pagati…

Si sa che il Manchester United è tornato ad essere negli ultimi anni il club più ricco del pianeta ma l’avreste mai detto che il giocatore più pagato in Premier League fosse Wayne Rooney. Ebbene sì, secondo una classifica stilata dal “Times”, il capitano dei Red Devils grazie al suo stipendio di 300.000 sterline a settimana sarebbe attualmente il Re del campionato inglese. La speciale classifica del giornale inglese va ad analizzare il giocatore più pagato all’interno del proprio club (per ognuno dei 20 presenti in Premier) e fa sorridere il fatto che in testa alla classifica ci siano tutti giocatori i cui nomi sono stati spesso accostati al mercato in uscita negli ultimi mesi. Dietro a Rooney, il quale rimane appetibile in ottica Chinese Super League, finiscono sul podio la coppia del Manchester City formata da Aguero e Yaya Toure, entrambi con 240.000 sterline a settimana, seguiti dai 220.000 di Cesc Fabregas. Sia i due Citizens che lo spagnolo del Chelsea sono infatti considerati dei giocatori destinati a lasciare l’Inghilterra a fine stagione. Appena giù dal podio si collocano Coutinho del Liverpool e Ozil dell’Arsenal, rispettivamente con 150.000 e 140.000 sterline a settimana. Anche in questo caso il brasiliano è in ottica Barcellona mentre il tedesco continua a vivere un momento complicato a Londra, con il rinnovo che stenta ad arrivare. I compagni di Nazionale Kane e Vardy sono invece i più pagati di Tottenham e Leicester, entrambi con uno stipendio di 100.000 sterline settimanali. Anche un po’ di vecchie conoscenze della Seria A in questa classifica, con Llorente (70.000), Shaquiri (65.000) e Hernandez (35.000) che sono i Paperoni di Swansea, Stoke e Hull City.