Samp ti ricordi Romero? Chiuso da De Gea allo United, in estate può andare al Boca

Le strade di Sergio Romero e del Manchester United potrebbero presto dividersi. Arrivato nell’estate 2015 come vice De Gea, l’argentino si sente troppo chiuso dallo spagnolo e le sole quattro presenze collezionate in un anno e mezzo lo starebbero spingendo a trovare un nuovo club al quale unirsi. Secondo quanto riporta il “Sun”, gli agenti di Romero dovrebbero volare in settimana a Manchester per incontrare i Red Devils e discutere della situazione del portiere classe ’87. Gli inglesi fanno sapere che tre squadre sono sulle tracce di Romero, il quale piace in particolar modo al Boca Juniors, che sarebbe pronto a riportarlo in Argentina in estate. Gli Xeineizes vogliono però capire fin da ora se lo United è disposto a lasciar partire l’ex Samp, legato agli inglesi da un contratto di oltre 55.000 sterline settimanali in scadenza tra 18 mesi.