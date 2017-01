Sirene inglesi per l’ex Inter Belfodil, l’Everton offre 12 milioni

Ishak Belfodil ex “enfant prodige” della Serie A dopo aver militato al Parma, all’Inter e al Livorno si è accasato, dopo esser rimasto svincolato, allo Standard Liegi dove in sei mesi in 16 presenze ha segnato 6 gol e regalato 4 assist. Pertanto il D.S. dei Toffies, Steve Walsh, vorrebbe replicare l’affare concluso quando lavorava per il Leicester: l’inglese acquistò il connazionale di Belfodil, Riyad Mahrez dal Le Havre, per poco più di 500mila euro e questi si dimostrò un gran calciatore. Infatti, secondo il “Daily Mirror”, Walsh avrebbe pronta un’offerta da 12 milioni di euro per acquisire subito il ventiquattrenne centravanti per consolidare la manovra d’attacco dell’Everton.