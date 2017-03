Sirene inglesi per mister Pea: lo vuole il Blackburn

Fulvio Pea potrebbe sbarcare in Inghilterra nella prossima stagione. Il tecnico del Pro Piacenza e predecessore di Eusebio Di Francesco al timone della favola Sassuolo è nel mirino di una nobile decaduta come i Blackburn Rovers. La formazione vincitrice nel 1995 della Premier League sta valutando con attenzione il profilo del tecnico italiano per l’estate. Primi contatti già avviati tra le parti tramite la consulenza dell’agenzia londinese GiulianiSports. La Championship dopo Zola potrebbe accogliere un altro allenatore italiano.