Siviglia, Sampaoli: “Non rinnovo”. C’è il Barcellona dietro?

Jorge Sampaoli è tornato a parlare del suo futuro rilasciando dichiarazioni un po’ a sorpresa: “Rinnovo? No, non ce ne è bisogno. Ho già un contratto” che però scade alla fine di questa stagione. Che ci sia il Barcellona dietro? Anche a questo interrogativo il tecnico ha preferito allontanare le voci: “Non mi hanno cercato, nessuno di loro mi ha contattato”. Eppure resta il candidato numero uno per il post Luis Enrique. Qualcosa, sotto sotto, si sta muovendo…