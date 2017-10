Dalla Spagna: Barça, Coutinho si avvicina

Philippe Coutinho sembrerebbe molto vicino dal vestire la maglia del Barça. Stando alle indiscrezioni del “Mundo Deportivo” il centrocampista brasiliano dei Reds dovrebbe trasferirsi in Catalogna il prossimo gennaio per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro. Lunedì scorso c’è stato un incontro a Londra tra i dirigenti blaugrana e Kia Joorabchian, agente del calciatore: un rendez-vous che testimonia l’apertura del Liverpool a cedere il giocatore. Possibile il pagamento in due rate: 80 milioni iniziali più 30 milioni più bonus.