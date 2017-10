Dalla Spagna: Barça, assalto a Griezmann. Pronti 90 mln

Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo” il Barcellona starebbe preparando un’offensiva per Antoine Griezmann. Il numero 7 del club di Cerezo sarebbe uno degli obiettivi della formazione catalana in vista della prossima finestra estiva di mercato e sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo i blaugrana avrebbero pronti 90 milioni per aggiudicarsi la stella dei colchoneros.