Dalla Spagna: Dybala indiziato numero uno per sostituire Neymar

Il Barcellona è al lavoro per il dopo-Neymar. Tra i tanti profili scelti spicca quello di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo” la stella della Juventus è sempre stata sul taccuino della dirigenza blaugrana, intenzionata adesso a fare sul serio per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore. Il club bianconero chiede all’incirca 120 milioni di euro, ma la cifra non spaventerebbe il Barça che avrebbe individuato nella “Joya” il degno rimpiazzo del brasiliano.