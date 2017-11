Dalla Spagna: Florentino Perez vuole Galliani nel cda blanco

Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo” Florentino Perez avrebbe scelto Adriano Galliani come prossimo membro del cda blanco. Il presidente del Real avrebbe contattato l’ex dirigente del Milan ed attuale presidente di Mediaset Premium per un ruolo nel consiglio di amministrazione del club Campione d’Europa vista la sua esperienza nel ruolo di dirigente sportivo. Perez attende una risposta, nel frattempo Galliani medita su un ritorno in grande stile nel mondo del pallone.