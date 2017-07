Dalla Spagna: Liverpool su Perisic

Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo” il Liverpool avrebbe messo nel mirino Ivan Perisic per rinforzare l’organico. In queste ultime settimane sembrerebbe essere calato l’interesse del Manchester United, dopo che la dirigenza nerazzurra ha rispedito al mittente le ultime offerte per il giocatore croato. Il Liverpool osserva, desideroso di irrobustire l’attacco che al momento non starebbe convincendo del tutto l’allenatore dei Reds Jurgen Klopp.