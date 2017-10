Dalla Spagna: Luis Alberto in orbita Atletico Madrid

Tour italiano per la formazione di Simeone: gli osservatori dell’Atletico sono stati recentemente nel “Bel Paese” per osservare i tanti centrocampisti presenti nel nostro campionato. Stando alle indiscrezioni del “Mundo Deportivo” dopo Torreira anche Luis Alberto sarebbe nel mirino del club di Madrid. Il giocatore sta brillando nell’undici di Simone Inzaghi e non è un caso che diverse squadre siano su di lui. Il suo contratto scade nel 2021 ma sempre secondo il quotidiano spagnolo Cerezo & Co. sarebbero pronti a spendere una somma ingente pur di assicurarsi le prestazioni del numero 18 della Lazio.