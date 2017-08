Dalla Spagna: Siviglia, idea Santon

Dopo le partenze di Kondogbia e Murillo al Valencia l’Inter si prepara ad effettuare un altro colpo in uscita. Secondo quanto riferito da “Vamosmisevillafc.com” il Siviglia sarebbe sulle tracce di Davide Santon. Il terzino è in uscita dall’Inter e viene valutato come un opzione concreta da parte del club andaluso, che avrebbe messo nel mirino anche Stevan Jovetic.