Nuova pretendente per Alessio Cerci. L’esterno offensivo di Valmontone è in partenza dall’Atletico Madrid e in Italia piace alla Lazio. Nelle ultime ore, però, si sarebbe fatto avanti per l’ex Torino un altro club spagnolo: il Las Palmas. Un’idea che può prendere quota nelle prossime ore, con Cerci che scalpita in attesa di una nuova squadra.