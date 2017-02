Steve Kutner, agente di Ranieri: “Claudio ha rifiutato offerte dall’Italia”

In attesa di scoprire chi prenderà il suo posto sulla panchina del Leicester, Claudio Ranieri si guarda intorno in attesa di una nuova sistemazione. In un’intervista all’Express, il suo agente Steve Kutner ha voluto fare chiarezza sulla volontà del suo assistito: “Sono già arrivati interessi dall’Italia e dalla Cina per Claudio, ma la sua volontà è quella di tornare ad allenare in Premier non appena si presenterà l’occasione”.