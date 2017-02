Slaven Bilic: “Messi? Prenderei prima Modric”

Nella simpatica e gioiosa iniziativa del West Ham, che ha aperto le porte della sala stampa ai piccoli fan del club, Mark Noble e Slaven Bilic, rispettivamente capitano e allenatore degli Hammers, si sono concessi alle domande dei giornalisti di giornata, rispondendo con sincerità, scherzando e suscitando ilarità e stupore nei baby supporter. Ad un certo punto della particolarissima conferenza stampa, un bimbo ha chiesto al tecnico croato: “Quale giocatore prenderesti se potessi?”. Dopo una fragorosa risata, dovuta ad una battuta del suo capitano che alludeva a se stesso come il calciatore in questione, Bilic ha risposto: “Messi – per poi però proseguire – ma prima di lui prenderei un altro giocatore: Modric”. Incalzato da Noble sulla nazionalità del centrocampista del Real Madrid (croato anch’egli, allenato da Bilic in Nazionale) l’allenatore ha continuato: “Sì, anche perché è croato… e perché avrei uno sconto!”. Chi lo sa se, magari, in un futuro i due potranno tornare a lavora insieme…