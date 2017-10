Supermarket Atletico: in quattro in partenza a gennaio

Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, la scelta dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone di puntare poco su giocatori come il difensore classe ’95 José Gimenez, l’esterno offensivo classe ’88 Nico Gaitan e gli attaccanti Luciano Vietto e Fernando Torres è il segnale della scarsa fiducia nei loro confronti per il futuro prossimo. Questi giocatori possono dunque partire tra gennaio e giugno. Chissà che non possano diventare obiettivi di club italiani. Gimenez era stato corteggiato da Inter, Roma e Juve; mentre Vietto piaceva alla Samp.