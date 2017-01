Terrorismo: la Premier League alza il livello di sicurezza dentro e fuori gli stadi

Dal MailOnline giungono notizie importanti sulla sfida al terrorismo dell’Inghilterra anche in ambito calcistico. La Premier League ha spedito una lettera ai 20 club che la compongono per invitarli ad essere più vigili sulla minaccia terrorismo. In seguito agli attentati di Berlino e Istanbul, dove un’autobomba è esplosa all’esterno della Vodafone Arena del Besiktas, il livello di sicurezza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi necessita di essere aumentato. Il Manchester United, il quale stadio è un’icona internazionale per il calcio, ha già rafforzato i controlli. Un tifoso dei Red Devils, in seguito alla vittoria degli uomini di Mourinho sul Middlesbrough, ha ammesso che la sua auto “è stata fermata e controllata. Una squadra l’ha perquisita alla ricerca di possibili bombe. E’ stato scioccante – ha continuato – ma se è ciò che serve per essere tenere tutti al sicuro, allora così sia”. I funzionari della Premier hanno ricevuto aggiornamenti dall’Ufficio di Sicurezza Nazionale, consigliando manovre per rendere più efficienti i controlli, anche se la Lega ha preferito che i club si organizzassero come meglio reputassero fare. Un portavoce del torneo ha voluto precisare che “i club di Premier League prendono la sicurezza molto sul serio e hanno una gamma di politiche e disposizioni in vigore. Lavorano a stretto contatto con la Polizia”. L’allerta terrorismo rimane alta e le manovre per innalzare la sicurezza e garantire uno stile di vita normale ai cittadini, si aggiornano di giorno in giorno.