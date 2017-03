Tutti lo vogliono, tutti lo cercano: Ronald Koeman è l’uomo dei sogni di Arsenal e Barcellona

Due dei maggiori top club in Europa in estate si appresteranno a cambiare guida tecnica. Stiamo ovviamente parlando di Arsenal e Barcellona; se per la prima l’addio di Wenger non è ancora certo, per i blaugrana è ufficiale l’addio a fine stagione di Luis Enrique. A dimostrazione di questo il tabloid inglese “Mirror” rivela l’uomo della “discordia” dei due club: Ronald Koeman. L’allenatore dell’Everton sarebbe infatti il candidato numero uno sulle liste delle due squadre europee. L’olandese ha fatto innamorare i Gunners, che stanno seriamente pensando a lui per un dopo-Wenger, ma devono guardarsi le spalle dall’avanzata catalana che già conosce Ronald dai tempi in cui era calciatore. Koeman ha giocato sei anni tra le file degli spagnoli dall’89 al ’95, per poi tornare dal ’98 al 2000 prima come assistente della squadra A, poi come allenatore della squadra B. Tutto è ancora da stabilire, ma il duello è servito.