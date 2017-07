Un italiano a Malta: Fabrizio Giglio è il nuovo presidente del Naxxar

Un italiano al timone di un club di Malta. Dopo Riccardo Gaucci al Floriana ora tocca a Fabrizio Giglio con il Naxxar Lions, storica squadra del campionato della massima serie maltese, di cui Giglio sarà presidente. Come team manager ci sarà un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio: William barbosa da Silva, brasiliano ed ex calciatore del Verona. Idee chiare da parte di Giglio, con l’obiettivo dichiarato di sbarcare in Europa League entro due anni. Ormai a Malta la lingua madre calcistica è l’italiano…