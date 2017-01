Villarreal sempre più italiano: domani firma il baby-fenomeno Castelli. Avrà una clausola da 20 milioni di euro!

Sarà un Villarreal sempre più azzurro. La colonia italiana del Sottomarino giallo è destinata ad allargarsi ulteriormente. Dopo Daniele Bonera sbarcato nella provincia valenciana due anni fa e gli arrivi l’estate scorsa di Roberto Soriano e Nicola Sansone, ora è il turno del gioiellino Davide Castelli. Il talento classe 1999 è stato “scippato” dagli spagnoli all’AlbinoLeffe. Il Villarreal ha approfittato del fatto che l’attaccante della nazionale italiana under 18, considerato il giovane più promettente della sua nidiata, non avesse ancora un contratto da professionista con i bergamaschi. Così domani sbarcherà in Spagna e firmerà con il Villarreal, che è pronto a blindarlo con una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Mica male, considerato che gli spagnoli versaranno appena 160mila euro al club del presidente Andreoletti quale indennità di formazione…