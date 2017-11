Vittoria “tricolore” per l’Hamrun: a segno i tre italiani di Malta

Grande vittoria in salsa italiana per l’Hamrun Spartans. Il club militante nella Premier League Malti si è infatti imposta per 5-1 sul campo del Lija Athletic, grazie ad una grande prova dei suoi tre giocatori italiani in rosa. Zaccardo, Criaco e Succi (nella foto scattata dopo la gara) sono infatti andati tutti e tre in gol, tingendo di tricolore l’importante successo dello Spartans.