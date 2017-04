Voci dalla Nigeria: rivoluzione Leicester! Mahrez, Vardy e Musa verso la cessione

Dopo l’impresa della scorsa stagione, il Leicester sta attraversando un’annata al di sotto delle aspettative, almeno per quanto riguarda la Premier League. Momentaneamente quindicesimo in campionato (ma ai quarti di Champions League), ha ritrovato l’entusiasmo e la vittoria, dopo l’esonero di Claudio Ranieri. Ma il presidente del club parrebbe essere ugualmente scontento delle prestazioni di alcuni giocatori. Vardy, Mahrez e Musa sembrerebbero i principali imputati, con la dirigenza delle Foxes che sarebbe delusa dal loro rendimento e dal comportamento dell’attaccante inglese. Ed ecco che si aprirebbero interessanti scenari di mercato. Secondo i colleghi di NAIJ.com, la società avrebbe deciso di mettere sul mercato i tre giocatori, optando quindi per una totale rivoluzione della squadra, che potrebbe culminare nel reinvestimento dell’eventuale tesoretto accumulato dalla cessione dei tre. Dopo la partenza estiva di Kantè e l’esonero di Ranieri quindi, altri due (Musa è arrivato quest’anno) artefici del ‘Miracolo Leicester’ potrebbero preparare le valigie e salutare il King Power Stadium.