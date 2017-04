Voci dalla Spagna: CR7 verso la Cina? Mbappé è l’erede

L’AS Monaco sta è protagonista di una stagione sorprendente. Sotto la guida del tecnico Jardim, il club monegasco è attualmente primo in campionato ed ancora in corsa per la Champions League. La nota più positiva comunque è l’esplosione di talenti che stanno fiorendo nella sua rosa. Uno di questi è Kylian Mbappé che con 19 reti e 11 assist in 33 presenze ha attirato su di sé l’attenzione dei principali club europei. Secondo i colleghi di Diario Gol, Il Real Madrid, nella persona di Florentino Perez, sembrerebbe essere pronto a sacrificare addirittura Cristiano Ronaldo nella prossima sessione di mercato, vendendolo ad una delle nuove potenze del calcio cinese, le uniche al momento a potersi permettere il portoghese, per poter monetizzare ed andare poi all’assalto del talento francese. L’erede del fenomeno lusitano potrebbe essere proprio lui…