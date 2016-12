Dalla Spagna: il Chelsea vuole Vidal. Pronti 50 milioni per l’ex Juve

Il Chelsea avrebbe pronta l’offerta per ingaggiare Arturo Vidal. In Spagna, i colleghi di Don Balon sostengono che il club londinese sarebbe pronto ad investire 50 milioni di euro per il centrocampista del Bayern Monaco. La voce di mercato troverebbe conferme nel rapporto tra le caratteristiche del cileno e lo stile di gioco di Antonio Conte, che ai tempi della Juventus lo volle fortemente acquistandolo dal Bayer Leverkusen.